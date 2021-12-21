«Кошелев» хочет отказаться от содержания Северного шоссе в Самаре через Верховный суд РФ

Застройщик уже несколько месяцев судится с правительством Самарской области из-за дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спор самарского застройщика с правительством региона может дойти до Верховного суда РФ. Стороны не могут договориться по поводу содержания Северного шоссе (1 этап).

Дорогу на территории Самары и Волжского шоссе протяженностью более 1 км построило ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» (ныне АО «Кошелев-Проект»). После сдачи объект планировалось выкупить в собственность Самарской области. Однако этого так и не произошло. В итоге фирма продолжает следить за участком и платить налог на имущество.

Компания подала иск против правительства Самарской области в арбитражный суд. Однако ни он, ни апелляционные инстанции не встали на сторону предпринимателей. Тогда они обратились в Верховный суд РФ. Кассационная жалоба туда поступила 1 декабря 2021 года. Заседание по делу пока не назначено.