В Самаре на улице Ново-Вокзальной построят 44-метровый храм

Церковь построят на земельном участке площадью 9620,9 кв.м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Так, на улице Ново-Вокзальной, 178 в скором времени могут начать возводить 44-метровый храм.

Заявителем на выдачу разрешения на строительство религиозного учреждения выступает настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь построят на земельном участке площадью 9620,9 кв.м. Высота храма составит 44 метра по верхней точки креста, объект будет построен из красного кирпича. Храм будет построен с высокими окнами и колоннадами.

На общественных обсуждениях не все присутствующие поддержали проект, мотивируя это тем, что в Самаре достаточное количество храмов. Несмотря на то, что территорию можно застроить социально важными объектами, власти города все же разрешили строить на Ново-Вокзальной церковь.