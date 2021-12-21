В Самаре вырастут цены на горячую воду с июля 2022 года

В Самаре подорожает горячая вода

Руководитель департамента тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина подписала приказ об установлении нового уровня тарифов на горячую воду с июля 2022 года для пользователей в Самаре. Это касается клиентов филиала "Самарский" ПАО Т Плюс.

В открытой системе горячего водоснабжения плата будет рассчитываться по двухкомпонетной формуле. Стоимость тепловой энергии будет такой же, как и в приказе по отоплению. Также значение будет иметь компонент на теплоноситель: с 1 января 2022 года стоимость останется на прежнем уровне, 34,80 рублей. А вот с 1 июля цена вырастет до 36,2 рублей. Это для потребителей без НДС.

Для населения цены будут такими: 41,76 рублей с 1 января и 43,44 с 1 июля 2022 года.

В закрытой системе горячего теплоснабжения цены другие: с 1 января для населения 36,48 рублей, с 1 июля - 37, 94 рубля.

На данный момент цену за гигакалорию хотят установить на уровне 2243,65 рубля.

Тут мы рассказывали, как вырастут цены за услугу отопления.