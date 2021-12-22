После 2022 года премиальная "Ласточка" может связать Самару с Пензой, Саранском и Москвой

В Самаре могут появиться премиальные"Ласточки"

В 2022 году Куйбышевская железная дорога рассматривает возможность запуска премиальной "Ласточки", которая в перспективе может связать Самару с Пензой, Саранском и Москвой. Соответствующую инвестиционную программу РЖД уже представили правтельству РФ. Если соответствующее решение будет принято, то заказ передадут на завод. Железная дорога намерена закупить три состава электропоездов "Ласточка" в комплектации "Премиум".

- График маршрута мы будем обсуждать более детально, когда будет принято решение. Сейчас заложены слишком большие стоянки, например в Пензе, возможно, их нужно сократить, чтобы маршрут был интересен пассажирам, - рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам года начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Он отметил, что "Ласточки" премиального уровня предполагается использовать только в этом проекте (информация на 2022 год), поэтому в его реализации ведомство заинтересовано. Предполагается, что благодаря этой программе число перевезенных пассажиров может вырасти на 124 тысячи человек.

Еще один проект - маршрут "Девять столиц", преполагающий связь между Уфой, Ульяновском, Саранском, Санкт-Петербургом, Самарой и Пензой.

Напомним, что в этом году "Ласточки" уже связали Самару и Сызрань, а также Жигулевское море и Жигулевск. В КбшЖД назвали проект очень востребованным.