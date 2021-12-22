На Кировском вещевом рынке в Самаре начали строить новый торговый павильон

Строительную площадку обнесли забором Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что в декабре 2021 года происходит на Кировском вещевом рынке в Самаре. Как сообщил самарец, на рынке начали строительство торгового павильона.

Судя по опубликованному видео, снятого с высоты птичьего полета, на месте бывших «вьетнамских» рядов установили ограждения и расчищают место под новый объект. Кировский вещевой рынок работает в Самаре не один десяток лет, за это время торговые ряды расширились не на одну сотню квадратных метров.

Напомним, ранее городские власти сообщили, что на места части Кировского рынка планируется построить транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Автором проекта ТПУ выступает Тигран Карслян. Строительно-монтажные работы должны начаться уже в 2022 году.