Самарцы попросили запустить еще один льготный маршрут до Крутых Ключей

Жители Самары предложили запустить автобусы особо большого класса на маршруте № 67 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на нехватку маршрутов общественного транспорта. Они предложили добавить муниципальных автобусов, которые курсировали бы до микрорайона Крутые Ключи.

— Когда в Крутых Ключах появится хотя бы еще один льготный маршрут? 67-й уже не справляется! Все автобусы идут битком, влезть невозможно. Приходится пропускать по несколько автобусов, а потом все равно ехать в переполненном салоне, — обратились самарцы в твиттере к чиновникам.

Отметим, на автобусе № 67 ездят жители Мехзавода, Новой Самары, Крутых Ключей, а также посетители ТРК «Мега». А это несколько десятков тысяч человек. Еще один муниципальный маршрут просто необходим. Горожане предложили частично заменить автобусы на 67-м маршруте — выпустить на линию машины особо большого класса. Еще одно предложение — продлить маршрут автобуса № 56, который ранее ходил до Крутых Ключей, или запустить автобус № 68 на замену маршрутке № 268.

На сообщение жителей Самары отреагировали в департаменте транспорта. В ведомстве сообщили, что все это можно организовать по заявлению перевозчика.