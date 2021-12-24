Жители Самары показали реальную температуру на улице 24 декабря 2021 года

В Самаре зафиксировано ниже 30 градусов мороза утром, 24 декабря Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области зафикрировано снижение температуры воздуха -30 градусов 24 декабря 2021 года. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами. Жители Самары в социальных сетях поделились фотографиями уличных термометров, на которых показывается температура ниже, чем заявляют синоптики.

Так, в одной из самарских групп появилась фотография, где на термометре утром, 24 декабря, показывалось -33 градуса. В городе Октябрьск было зафиксировано -28 и -29 градусов. Пользователи соцсетей начали делиться своими фотографиями термометров, и выяснилось, что температура на них ниже, чем ранее сообщали синоптики. Это можно объяснить тем, что в Приволжском УГМС сообщают о средней температуре по всей области, а она может меняться в зависимости от территориального расположения.

В Октябрьске утром было -28 градусов Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, по прогнозу на предстоящие выходные, в регионе морозы могут ослабнуть. В ночь на воскресенье с продолжением днем, 26 декабря, в Самарской области ожидается сильная метель со шквалистым ветром 25 м/с. Однако по сообщению синоптиков, температура воздуха днем не опустится ниже -11 градусов.