Следователи разбираются в обстоятельствах гибели четверых рыбаков на реке в Самаре

Из-за гибели рыбаков начата доследственная проверка / Фото: СУ СК по Самарской области

Правоохранители начали доследственную проверку из-за ЧП на реке Самаре в поселке Чкалова в Кировском районе областной столицы. Накануне, 23 декабря 2021 года, там утонули четверо рыбаков.

По предварительным данным, мужчины ушли на рыбалку и через некоторое время перестали выходить на связь с родственниками. Те забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители, в свою очередь, попросили о помощи сотрудников ПСС Самарской области. В нескольких метрах от берега спасатели обнаружили вещи пропавших рыбаков, а затем и их самих. Троих мужчин водолазы нашли на глубине 4 метров, а четвертого — в 15 метрах от них.

По информации регуправления МЧС, погибшие — местные жители 1942, 1950, 1054 и 1966 годов рождения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины их смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.