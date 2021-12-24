Водители маршруток в Самаре не хотят работать на городских автобусах

Желающих работать водителями на городских автобусах не так уж много Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Водители маршруток в Самаре в большинстве своем не готовы работать на городских автобусах. Представители мэрии и перевозчика рассказали журналисту «КП-Самара» о кадровых проблемах в отрасли.

Как рассказал замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, сейчас на городских автобусах и трамваях не хватает до трети персонала.

Однако привлечь на городские маршруты водителей, например, с частных маршруток, нередко оказывается невозможно. В качестве одной из причин этого представители компании-перевозчика – «СамараАвтоГаз» - называют трудовую дисциплину и «белую» зарплату на предприятии.

- Водители маршруток получают «живые», наличные деньги наличкой, сразу после работы, - отметила представитель «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. – Кроме того, у них достаточно свободный график, не захотел – не вышел на работу. У нас все более строго, а зарплата вся «белая», то есть, например, если у человека проблема с кредитами или с алиментами, то скрыть доходы ему будет труднее. Но в сентябре мы повысили зарплаты, и возможно, это привлечет дополнительные кадры. В среднем водители на «СамараАвтоГаз» получают около 50 тысяч рублей в месяц.

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