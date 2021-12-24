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Общество24 декабря 2021 10:30

В Самаре 25 декабря 2021 года начнет работать бесплатный каток на площади Славы

Каток начнет работать с 11 утра
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Вход на каток будет бесплатным

Вход на каток будет бесплатным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25 декабря 2021 года в 11:00 состоится открытие катка на площади Славы. Традиционно ледовую площадку залили напротив здания областного Правительства.

Площадь катка — 2,2 тысяч квадратных метров. Вокруг ледовой площадки уже установили праздничные декорации, арки и украсили гирляндами ели. Кроме того каток будет освещать 110 ярких прожекторов, а также для посетителей будет играть музыка.

Рядом с ледовой площадкой установят пункт проката и уличную кофейню. Для детей, которые еще не очень хорошо умеют стоять на коньках, предусмотрены специальные устройства для поддержки.

Вход на каток на площади Славы свободный. Пункт проката будет работать с 11 до 23 часов ежедневно, а 31 декабря — всю ночь.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, где в Самаре откроются лучшие ледовые площадки в 2021-2022 году.