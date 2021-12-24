В Самаре 25 декабря 2021 года начнет работать бесплатный каток на площади Славы

Вход на каток будет бесплатным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25 декабря 2021 года в 11:00 состоится открытие катка на площади Славы. Традиционно ледовую площадку залили напротив здания областного Правительства.

Площадь катка — 2,2 тысяч квадратных метров. Вокруг ледовой площадки уже установили праздничные декорации, арки и украсили гирляндами ели. Кроме того каток будет освещать 110 ярких прожекторов, а также для посетителей будет играть музыка.

Рядом с ледовой площадкой установят пункт проката и уличную кофейню. Для детей, которые еще не очень хорошо умеют стоять на коньках, предусмотрены специальные устройства для поддержки.

Вход на каток на площади Славы свободный. Пункт проката будет работать с 11 до 23 часов ежедневно, а 31 декабря — всю ночь.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, где в Самаре откроются лучшие ледовые площадки в 2021-2022 году.