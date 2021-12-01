Ледовые катки 2021-2022 в Самаре: какие ледовые площадки появятся в городе

В Самаре сделают несколько ледовых площадок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре с наступлением зимнего сезона традиционно начинают работать катки в самых красивых местах города. На площадях и в парках можно покататься на конька под музыку, прямо на катке взять в аренду коньки или прийти со своими.

Каток на площади Куйбышева

Главный каток по традиции располагается на площади Куйбышева. В последние годы там делают две площадки – для массового катания со стороны улицы Вилоновской и хоккейную калду со стороны Красноармейской.

На площади работает прокат и заточка коньков, можно купить горячие напитки и перекусить в киосках.

Сейчас площадь украшают к Новому году, пока там ставят красивые елки.

Каток на площади Славы

Каток, также ставший традиционным. Впервые появился в 2019 году и полюбился жителям города. Хотя каток небольшой, но заливается вокруг елки, что и является его главной особенностью.

Покатавшись, можно полюбоваться красивым видом Волгу. Сейчас площадь также готовят к новогодним праздникам, пока устанавливают елку.

Каток на набережной

Еще один традиционный и любимый горожанами каток, который заливают от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Если летом горожане с большим удовольствием гуляют по набережной, то зимой катаются по той же набережной на коньках.

Вдоль дорожек вешают новогоднюю иллюминацию, что делает катание практически волшебным, когда можно кататься до глубокой ночи. Кстати, сейчас весь город готовят к Новому году и размещают иллюминацию.

Каток в парке Гагарина

В парке Гагарина тоже можно покататься по дорожкам. В парке работает прокат, а также заточка коньков. Дорожек заливают довольно много, что делает катание интересным и разнообразным. А лавочкой вдоль дорожек можно отдохнуть, если устали. После катания можно отправиться на прогулку по парку уже по другим дорожкам.

«Самара-Арена»

Около стадиона, принимавшего игры футбольного чемпионата мира 2018 года, сформировалась спортивная атмосфера. Конечно, зимой там заливают каток.

Покатавшись на коньках, можно продолжить активность и встать уже на лыжи. В прошлые годы там даже делали небольшую площадку для керлинга (вместо камней, кстати, там использовали чайники), и даже отдельную локацию для игры в снежки.

Парк 50-летия Октября

На Металлурге тоже есть, где покататься на коньках. Заливают каток в парке 50-летия Октября. Есть отдельная площадка, где можно поиграть хоккей, а также заливают дорожки парка – делают прогулочный каток.

Парк Победы

В парке заливают площадку и организуют пункты проката и заточки, а территорию вокруг украшают праздничной иллюминацией. Кататься под музыку можно с раннего утра и до позднего вечера.

Сейчас Самару готовят к празднованию Нового года, но в последние годы в условиях пандемии праздничная программа была не так обширна, как раньше. Но во время всех возможных ограничений спортом на воздухе заниматься разрешают почти всегда. Поэтому ожидаем, что катки в областной столице скоро появятся.

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