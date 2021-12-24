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Общество24 декабря 2021 10:48

В Самаре начали искать подрядчика для разработки нового проекта станции метро «Театральная»

За разработку проектной документации власти региона заплатят почти 101 миллион рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Новую станцию метро в Самаре начнут строить в 2022 году

Новую станцию метро в Самаре начнут строить в 2022 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали искать подрядчика, который за 100,9 миллионов рублей скорректирует проект станции метро «Театральная». Заказчиком выступает ГУП «Управление капитального строительства».

Проект необходимо разработать в течение 11 месяцев с момента подписания контракта. Власти планируют приступить к строительству уже в 2022 году. До 5 марта 2022 года будут перенесены все сети, а к конце марта обустроят монтажную камеру стартового котлована.

Напомним, новую станцию метро, которая завершит первую ветку самарского метрополитена, будут строить на средства инфраструктурного кредита. Предельная стоимость «Театральной» - 18,4 миллиардов рублей.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что для строительства станции «Театральная» придется демонтировать трамвайные пути на улице Галактионовской. Подрядчик, который будет создавать проект, должен обследовать район перекрестка Галактионовской и Красноармейской с целью выявления объектов культурного наследия.