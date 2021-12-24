В Самаре продадут Дом Промышленности из-за долгов «Крыльев Советов»

Цена на Дом Промышленности снизилась на 20%. Фото: Google Карты

В Самаре суд признал продажу Дома промышленности законной. Здание продают из-за долгов «Крыльев Советов».

Дело по Дому промышленности началось в 2019 году из-за кредитов футбольного клуба «Крылья Советов». Общая сумма задолженности составила 979 153 416, 43 рублей.

Дом промышленности является объектом культурного наследия Самары. Суд удовлетворил иск «РТ-Капитал» и продажа имущества «Крыльев Советов» пойдет в счет оплаты долгов.

Арбитраж огласил свое решение. После экспертизы с учетом федерального закона установили стоимость здания в 319 052 138 рублей. Это 80% от рыночной цены.

Напомним, что в списке лотов: участок площадью 5 599 кв. м начальной стоимостью 41,7 млн рублей, участок в 1 591 кв. м – 14,6 млн рублей и др.