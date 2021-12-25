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Общество25 декабря 2021 14:10

В Самаре открыли рабочее движение на второй очереди Самарского моста 25 декабря 2021 года

Губернатор Самарской области дал старт рабочему движению по новому мосту через реку Самару
Валерий СОКОЛОВ
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Рабочее движение по новому мосту открыли почти на год раньше сроков

Рабочее движение по новому мосту открыли почти на год раньше сроков

В субботу, 25 декабря 2021 года, в Самаре состоялось открытие рабочего движения на второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста через реку Самару. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт открытию движения вместе с представителями подрядной организации, которая занималась строительством

Долгожданный мост позволит жителям Куйбышевского, Волжского районов, а также Новокуйбышевска добраться до областной столицы без пробок. Также с магистральной дороги общегородского значения отрыты выезды на федеральные и региональные трассы.

- Мы проделали большую работу на федеральном уровне для получения дополнительных средств из федерального бюджета. Благодаря этому долгожданный проект был сдан почти на год раньше запланированных сроков, - сказал Дмитрий Азаров.

В настоящее время техническая готовность моста готова на 97%. По словам министра транспорта Ивана Пивкина, осталось завершить незначительную часть работ, которые подрядчик выполнит уже в начале следующего года.

Напомним, Самарский мостовой переход имеет общую протяженность 7,8 км. Четырех и шести полосная автомобильная дорога имеет в составе три транспортные развязки: на улице Утевская, Грозненская и путепровод над жд-путями.