В Самаре вторую очередь Фрунзенского моста готовят к открытию

Рабочие начали убирать ограждения Фото: принтскрин видео.

В Самаре к открытию готовят второй этап Фрунзенского моста. Глава региона ранее сообщал, что долгожданный мост должны ввести в эксплуатацию уже к концу этого года. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что сейчас происходит на месте масштабной стройки.

Ранее сообщалось, что движение по Фрунзенскому (Самарскому мосту) откроют в конце ноября 2021 года, однако сроки сдвинулись. Суда по видео, снятому самарским блогером, рабочие только 24 декабря 2021 года начали убирать бетонные блоки, преграждающие заезд на строительный объект.

Напомним, Самарский мостовой переход имеет общую протяженность 7,8 км. Четырех и шести полосная автомобильная дорога имеет в составе три транспортные развязки: на улице Утевская, Грозненская и путепровод над жд-путями.