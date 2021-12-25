В Самаре в парке «Молодежной» после благоустройства заработают аттракционы, кафе и спортивные площадки

В парк "Молодежный" готовы вдохнуть новую жизнь

В Самаре планируют полностью преобразить парк «Молодежный», который находится в границах Ново-Вокзальной, Ставропольской и Воронежской. Как сообщили «КП-Самара» представители городской администрации в ответ на запрос о преображении парка, подрядчика уже выбрали и работы по преображению начнутся уже в 2022 году.

- В декабре 2021 года определена подрядная организация для выполнения работ, заключен муниципальный контракт со сроком финансирования в два этапа – 2022-2023 годы. В 2022 году планируется приступить к реализации первого этапа благоустройства парка, - рассказали «КП-Самара» в администрации Самары.

После выполнения благоустройства общественной территории будет решаться вопрос организации и работы аттракционов, заведений общественного питания и спортивных комплексов на территории парка «Молодежный».

Напомним, решение о благоустройстве парка было принято после оглашения результатов голосования, в котором принимали участие жители Самары и области. Из 90 предложенных территорий, преображение которых должно начаться в 2022 году, парк «Молодежный набрал наибольшее количество голосов – 26 479, заняв первое место в рейтинге.