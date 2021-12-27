В Самаре 24 декабря 2021 года утвердили планировку участка для станции метро «Театральная»

Межевание территории будет проходить с учетом границ ОКН. Фото: vts-samara.ru

В правительстве Самарской области утвердили проект планировки и межевания участка для станции метро «Театральная». Соответствующий документ подписан председателем правительства Виктором Кудряшовым.

В настоящее время чиновники ищут подрядчика который за 100,9 миллионов рублей скорректирует проект станции метро «Театральная». Проект необходимо разработать в течение 11 месяцев с момента подписания контракта. Власти планируют приступить к строительству уже в 2022 году. Согласно техзаданию, подрядная организация должна подготовить проект планировки территории площадью 12,4 га. Особенно важно, что при межевании необходимо будет учесть границы объектов культурного наследия

Напомним, новая станция метро «Театральная» свяжет Безымянку и исторический центр Самары. Средства на строительство выделили из федеральной казны – правительственная комиссия одобрила инфраструктурный кредит на 10,4 млрд рублей.