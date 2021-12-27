В Самаре завершили предварительное следствие в отношении экс-начальника УМВД Вячеслава Хомских

Вячеслав Хомских с февраля 2021 года находится в СИЗО. Фото: Александр Хинштейн

Предварительное следствие по делу бывшего начальника УМВД Самары Вячеслава Хомских, которого обвиняют в получении крупных взяток от ОПГ «Законовские», завершено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В настоящее время для окончательного утверждения обвинения дело передано в прокуратуру. Александр Хинштейн отметил, что с учетом прокурорского контроля над ходом следствия, обвинение будет точно утверждено и дело дойдет до суда.

Напомним, бывшего начальника полиции подозревают в коррупционном сговоре с членами ОПГ «Законовские». Начиная с 2011 года Вячеслав Хомских ежемесячно получал от бандитов взятки, а также члены банды подарили полицейскому автомобиль «Нива». За 6,5 лет сотрудничества с «Законовским», Хомских набрал взяток на 22,3 миллиона рублей. По части 3 статьи 290 УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.