Самару вечером 27 декабря 2021 года сковали пробки 10 баллов

Вечером в понедельник Самара встала в 10-бальных пробках

Вечер понедельника для жителей Самары обернулось кромешным адом. На дорогах города образовались 10-бальные пробки. Автолюбители и пассажиры общественно транспорта встали в огромном заторе по пути с работы домой.

Причиной многокилометровых пробок самарцы назвали прошедшую в выходные метель. Дороги сильно замело, а коммунальщики только и успевают расчищать улицы и придворовые территории от снега. Из-за скопления снега на обочинах некоторые улицы значительно стали уже, тем самым образовывая заторы.

Также одной из причин 10-бальных пробок можно назвать участившиеся в непогоду случаи ДТП. Автолюбители не справляются с транспортным средством на скользкой дороге и попадают в аварийные ситуации. После аварии движение на этой полосе останавливается, другие водители начинают объезжать препятствие. В некоторых случаях, из-за большого количества ДТП в Самаре, сотрудников полиции для оформления документов приходится ждать по несколько часов.

Напомним, в воскресенье несколько десятков машин застряли на трассе в снежном плену, в автомобилях были, в том числе, дети и беременная женщина В заторе оказалось 40 автомобилей, из которых 25 грузовых и 15 легковых. Всего в машинах находилось 48 человек. Была привлечена специальная техника, чтобы расчистить снежные заносы. К счастью, никто не пострадал и уже к вечеру работы на месте ЧП были завершены.