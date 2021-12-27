Снежный апокалипсис: что натворил снегопад в Самарской области за выходные 25-26 декабря 2021

Из-за снежных заносов на трассах оставались десятки машин. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В прошедшие выходные в Самаре был снегопад, который сопровождался сильным ветром. Условия оказались особенно сложными для автомобилистов – несколько десятков машин застряли на трассе в снежном плену, в автомобилях были, в том числе, дети и беременная женщина.

Затор образовался на участке с 100 по 140 км трассы М-5 «Урал» в ночное время. В заторе оказалось 40 автомобилей, из которых 25 грузовых и 15 легковых. Всего в машинах находилось 48 человек. Была привлечена специальная техника, чтобы расчистить снежные заносы. Из тех, кто находился в машинах, помощь никому не потребовалась.

Для расчистки снежных заносов понадобилась спецтехника. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Клявлинском районе тоже не обошлось без крупной пробки на трассе. Автобус, следующий по междугороднему маршруту «Самара-Пермь» тоже оказался в снежному плену. В автобусе находились 55 человек, в том числе, дети и пенсионеры.

Когда автобус высвободили из снега, сотрудники ДПС сопроводили его до границы с Оренбургской областью.

Автобус оказался в снежном плену. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В селе Подстепки в Ставропольском районе жители остались без воды и электричества. Из-за непогоды произошел обрыв высоковольтной линии в трех местах, плюс вышла из строя трансформаторная подстанция.

Жители не могли не умыться, ни согреть чай, да и просто замерзали в своих квартирах. В местном ФОКе организовали пункт размещения граждан, где можно было согреться и набрать воды.

Сообщения о проблемах с электричеством поступали также из Красноярского и Борского районов.

По данным Приволжского УГМС, сразу в четырех районах в выходные был перекрыт суточный рекорд осадков. В Тольятти и Большой Глушице побиты рекорды 2018 года, а Кинель-Черкассах и поселке Авангард столь сильный снегопад фиксировали лишь в 1983 году.

По прогнозам синоптиков, в начале наступившей рабочей недели снегопадов не ожидается, но будет морозно – до 20 градусов ниже нуля днем и до 30 – ночью. Ближе к новому году холода спадут примерно до -10 градусов, и снова пройдет снег.

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