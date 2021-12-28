Автобусы подадут к пяти храмам Самары в Рождественскую ночь 7 января 2022 года

Транспорт подадут к пяти храмам Самары к 2:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Рождественскую ночь, 7 января 2022 года, состоятся традиционные богослужения в храмах. После их окончания всех верующих обещают развезти по домам. Для этого будут поданы специальные автобусы, сообщает пресс-служба городской администрации.

— К 2:00 7 января 2022 года будут предоставлены 5 автобусов к Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому соборам, — уточнили в мэрии.

Напомним, в новогоднюю ночь общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме. Часть трамваев, троллейбусов и автобусов будут курсировать до 3:00. Метрополитен будет открыт до 1:00. Отметим, что с 1 января 2022 года плата за проезд будет увеличена до 35 рублей за наличный расчет. По карте — 32 рубля.