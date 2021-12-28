В Самаре на набережной залили каток

Ледовая площадка бесплатна. Фото: городская администрация

В Самаре залили каток на набережной между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском. Работу начали на прошлой неделе.

По сообщению городской администрации, в Самаре отменяют массовые гуляния на Новый год, но планируют открыть 120 бесплатных ледовых площадок. Катки разместят на площади Куйбышева, в парках, на набережной, во дворах школ и домов.

Площадка на набережной работает круглосуточно. С 7:00 до 11:00 проводится обслуживания катка, поэтому жителям лучше не выходить на лед в это время. Рядом с катком установили пункт проката и фотозону. В понедельник каток не функционирует – технический день.