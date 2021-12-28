Стало известно, почему эвакуация авто подорожает в Самарской области с 1 января 2022 года

С нового года эвакуация и хранение авто на спецстоянке станет дороже / Фото: tarif.samregion.ru

В Самарской области скорректировали тарифы на эвакуацию задержанных автомобилей. Новые расценки на перемещение машин на спецстоянки начнут действовать уже с 1 января 2022 года. В региональном департаменте ценового и тарифного регулирования рассказали, с чем связаны изменения.

— Основой для индексации суммы тарифа служит федеральное законодательство и инфляция на предстоящий год, — отмечают специалисты.

Напомним, с нового года эвакуация авто в Самаре будет стоить 2 050 рублей, в остальных городах и районах — 1 870 рублей. Также увеличится стоимость хранения машин категорий В, D, C и E, а также негабаритных транспортных средств. Правда, только с шестого часа хранения. Цена за первые пять часов останется прежней.