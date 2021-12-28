Появились фото с места ДТП с тремя погибшими на трассе в Самарской области 28 декабря 2021 года

"Гранта" выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 28 декабря 2021 года, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли три человека. Полицейские опубликовали страшные кадры последствий аварии на 81 км автодороги Самара-Бугуруслан.

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на автомобиле «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода». В результате аварии погибли три человека, еще один госпитализирован с травмами в больницу.

В жуткой аварии погибли три человека, их личности устанавливаются. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как стало известно, двое погибших находились в автомобиле «Лада Гранта», один человек из «Шкоды». В отечественном автомобиле был еще один человек, он выжил. В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавшего.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.