В Самаре на Новый год 2022 салюты запустят на площади Куйбышева и стадионе «Солидарность Арена»

В Самаре в новогоднюю ночь прогремят сразу два салюта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновленная информация: В администрации Самары сообщили, что салюта на Новый год 31 декабря 2021 года не будет

Да нового 2022 года осталось всего три дня. В туристическом информационном центре Самарской области рассказали, как пройдет новогодняя ночь в Самаре. Из-за эпидемиологической обстановки концерты и другие массовые мероприятия отменили, но общественные пространства, украшенные к Новому году, посетить можно. В полночь на двух локациях в областном центре прогремят праздничные салюты.

Так, на главной площади имени Куйбышева уже зажглись новогодние огни и украсили главную самарскую елку. Для гостей в новогоднюю ночь будут работать катки, катания на лошадях и горках. Самарцев будут поздравлять Деды Морозы и Снегурочки. На установленных елках на интерактивных экранах будут транслировать самые значимые события уходящего года, а также мультфильмы для детей. На большом экране можно будет увидеть видеопоздравления губернатора Дмитрия Азарова и президента Владимира Путина. Под бой курантов прогремит праздничный салют.

Еще один фейерверк запустят в полночь над стадионом «Солидарность Арена». Накануне 31 декабря там откроется новогодняя ярмарка. Всю новогоднюю ночь рядом со стадионом будут водить хороводы у елок, проведут дискотеку. Для самарцев будет работать резиденция Снегурочки, а любимые артисты проведут массу конкурсов с призами. Сразу после новогоднего поздравления президента прогремит праздничный салют.

Жителям и гостям Самары напоминают о правилах безопасности во время нахождения в общественных местах. Так, нужно быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, во время проведения новогодних гуляний на места будут дежурить сотрудники экстренных служб.