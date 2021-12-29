Власти отменили салют на Новый год в Самаре 31 декабря 2021 года

В новогоднюю ночь можно будет только фотографироваться на фотозонах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба администрации Самары отреагировала на сообщения о проведении праздничных салютов в Самаре от туристического информационного центра. Власти опровергли эту информацию и сообщили, что салюта на новый год 31 декабря 2021 года в Самаре не будет.

Фейерверк не планируют запускать в новогоднюю ночь из-за действующих ковидных ограничений. Так, согласно постановлению в регионе запрещено проводить массовые мероприятия, а традиционно на салют приходят посмотреть большое количество людей.

Также в новогоднюю ночь не будет никаких концертов и других массовых досугов для самарцев. Городские власти предлагают провести время на украшенных локациях самостоятельно, в режиме «гулять-фотографировать». Напомним, во время посещения общественных пространств в Самаре необходимо соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию.

Во время новогодних каникул жители и гости Самары смогут посетить площадь Куйбышева, где установлены несколько фотолокаций, открыт каток и горка. Фотолокации установили во многих парках и скверах Самары, в каждом уголке города было создано новогоднее настроение.