Прививки от ковида для подростков в Самаре в 2021 году делать не начнут

Вакцины от коронавируса для детей в Самаре пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сейчас нет вакцины от коронавируса для детей. Об этом сообщила руководитель Управления регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова в эфире радио «КП».

В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она получила название Гм-КОВИД-Вак-М (или «Спутник М») и сейчас проходит испытания. Ранее сообщалось, что самарские больницы готовятся к вакцинации подростков от коронавируса.

- Пока у нас нет вакцины от новой коронавирусной инфекции, которая могла бы быть рекомендована для детей,- сказала Архипова.

Предполагалось, что вакцина поступит в регионы до конца 2021 года, однако, пока этого не произошло. При этом, до конца года остается чуть более недели.

Пока в регионе продолжается вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, недавно мы узнали, где в Самаре сделать прививку, не посещая больницу.

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