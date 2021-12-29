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Общество29 декабря 2021 11:02

В Тольятти закончили расчищать свалки в декабре 2021 года

Местные жители скидывали мусор в одну кучу
Алена ПРОВКИНА
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В Тольятти закончили расчистку мусора в декабре

В Тольятти закончили расчистку мусора в декабре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области закончили расчищать три свалки в декабре 2021 года. Местные жители сбрасывали бытовой мусор в одну большую кучу.

По данным городской администрации, 15 декабря 2021 года закончили расчистку трех несанкционированных свалок, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. Для вывоза мусора потребовалась специальная техника, ликвидировали 450 кубических метров отходов.

Напомним, что Тольятти также выиграл региональный экологический конкурс. В рамках муниципальных контрактов ликвидировали 2 791 кубический метр мусора.