В Тольятти закончили расчищать свалки в декабре 2021 года

В Тольятти закончили расчистку мусора в декабре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области закончили расчищать три свалки в декабре 2021 года. Местные жители сбрасывали бытовой мусор в одну большую кучу.

По данным городской администрации, 15 декабря 2021 года закончили расчистку трех несанкционированных свалок, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. Для вывоза мусора потребовалась специальная техника, ликвидировали 450 кубических метров отходов.

Напомним, что Тольятти также выиграл региональный экологический конкурс. В рамках муниципальных контрактов ликвидировали 2 791 кубический метр мусора.