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Общество29 декабря 2021 13:32

В Самаре пассажиров автобуса поздравят Дед Мороз и Снегурочка

Продолжается акция «Новогодний маршрут»
Алена ПРОВКИНА
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Праздничный маршрут сопровождает свита Деда Мороза. Фото: городская администрация

Праздничный маршрут сопровождает свита Деда Мороза. Фото: городская администрация

В Самаре продолжается акция «Новогодний маршрут». Теперь и в автобусах пассажиров поздравляют новогодние герои.

По данным городской администрации, 29 декабря 2021 года к акции присоединилось предприятие «Самара Авто Газ». В салоне попутчиков встречал Дед Мороз и его команда. Сказочные герои не только создавали праздничную атмосферу, но и дарили людям апельсины и защитные маски.

Напомним, что недавно также под управлением Снегурочки вышел на рейс трамвай №22, в котором герои раздавали мандарины, карнавальные маски и поздравляли жителей с наступающими праздниками.