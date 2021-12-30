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Общество30 декабря 2021 3:46

В Самарской области 1 января 2022 года потеплеет до -1 и пойдет снег

Синоптики дали прогноз на первый день нового года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Начало нового года порадует теплой и снежной погодой

Начало нового года порадует теплой и снежной погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь и первый день 2022 года. По прогнозу синоптиков, в Самарской области после морозов до -30 станет намного теплее.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха будет держаться в пределах -5…-10 градусов. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега, который будет идти и весь день накануне.

1 января 2022 года снег будет продолжать идти весь день. Температура воздуха днем составит -1…- 6 градусов. Ветер будет южный и периодически менять направление на юго-западный, скорость ветра составит 7-12 м/с.

Ранее синоптики озвучили среднюю температуру в январе 2022 года. Так, в первый месяц нового года температура воздуха в среднем будет держаться в пределах -10,7…-13,9 градусов, что ниже на 0,1-1,1 градус средних многолетних значений.