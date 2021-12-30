Аномальные морозы до -50 градусов могут накрыть Самарскую область в январе 2022 года

Средняя температура воздуха в январе будет ниже многолетних значений Фото: Архив "КП"

Январь 2022 года может принести жителям Самарской области новые испытания. По статистике он является самым холодным месяцем. Не исключено, что в регион могут нагрянуть 50-градусные морозы. Такое уже бывало несколько лет назад.

— При мощных вторжениях воздуха из Арктики морозы могут достигать -41, -50°С. Такие значения фиксировались в 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006 и 2010 годах, — рассказали в Приволжском УГМС.

По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в январе 2022 года в Самарской области ожидается -10,7...-13,9°С. Это на 0,1-1,1°С ниже средних многолетних значений. По словам синоптиков, тенденция понижения температуры наблюдается повсеместно последние 30 лет.

Специалисты отмечают, что январь может быть опасен не только сильными морозами. Нередко в этот месяц идут затяжные метели. Также возможны продолжительные туманы, сильный ветер и гололед.

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