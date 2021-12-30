В Самарской области разрешили приводить более 10 гостей на церемонию бракосочетания в ЗАГС

Самарцам разрешили звать гостей на свадьбу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 декабря 2021 года на сайте Правительства Самарской области появилось постановление о внесении изменений в действующее постановление об утверждении комплекса мер, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия в регионе. Губернатор Дмитрий Азаров принял решение снять некоторые введенные ранее ограничения из-за коронавируса.

Согласно документу, с 30 декабря разрешается приводить в ЗАГС на церемонию бракосочетания более 10 человек. Однако все еще действует ограничение по наполняемости зала – 4 кв. м. на одного человека.

Также в постановлении указано, что организации сферы услуг продолжают работать по предварительной записи. К ним относятся: салоны красоты, парикмахерские, студии маникюра, а также автосервисы. Кроме того, там остается в силе требование предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.