Жители Самары высказались против нового кладбища в районе ТЦ «Мега»

На существующих кладбищах не хватает мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по проекту Генерального плана города. В изменениях в плане отмечено место под создание кладбища в районе ТЦ «Мега». Самарцы не поддержали данную инициативу.

Новое кладбище должно было появиться возле Шведской слободы в районе ТЦ «Мега» или в районе Ясной поляны в Новосемейкино. Самарцам данная идея не понравилась и проект забраковали.

Напомним, о нехватке мест на существующих городских кладбищах в Самаре начали говорить еще несколько лет назад. В этом году, благодаря решению городской думы за номером 116 на программу были выделены дополнительно 7,5 млн рублей. Эти деньги предназначены для приобретения в муниципальную собственность участка для создания новых мест погребения. До этого на подобную цель бюджетные средства не выделялись.