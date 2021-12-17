Жители Самары потребовали отклонить проект нового Генплана города

Жители города попросили отправить проект Генплана на доработку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 13 декабря 2021 года подвели итоги общественных обсуждений по проекту Генерального плана города. В них приняли участие 1 036 жителей, многие предложенные чиновниками изменения не поддержали. Заключение о результатах слушаний размещено на сайте администрации Самары.

Так, сотни горожан высказались против продления улицы Демократической от Волжского проспекта через лесной массив до микрорайона Крутые Ключи. Одни считают, что новая дорога просто не нужна, другие переживают за сохранность зеленых насаждений.

Не понравилась жителям города также идея о переносе грузового речного порта со стрелки рек Волги и Самары в устье реки Сок в Красноглинском районе. Отрицательно они отнеслись и к предложению о создании кладбища в районе ТРК «Мега».

Кроме того, самарцы высказали ряд инициатив. К примеру, они попросили установить мораторий на застройку исторического центра города и заняться развитием 5-й просеки. Этот район густонаселен и остро нуждается в новых учебных и медицинских учреждениях.

Жители Самары предложили отклонить данный Генплан и отправить его на доработку. Департамент градостроительства направит полученные результаты главе города. Именно она решит: принять или отклонить документ.