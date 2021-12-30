В Самарской области 30 декабря 2021 года выявили меньше 400 случаев заражения коронавирусом

Число выздоровевших в четыре раза превысило количество заболевших Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области продолжает улучшаться ситуация по COVID-19. В четверг, 30 декабря 2021 года, в регионе впервые за долгое время выявили меньше 400 случаев заражения — 397. Общее число достигло 199 648.

Стремительно идет процесс выздоровления. За минувшие сутки лечение закончили 1368 человек. Это почти в четыре раза больше количества заболевших. За все время победить коронавирус удалось 155 971 жителю региона.

При этом есть и те, кого спасти не удалось. К сожалению, умерли еще 19 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 255 летальных случаев.

Добавим, улучшение эпидобстановки позволяет ослаблять некоторые ограничения в губернии. Сегодня вышло новое постановление губернатора Дмитрия Азарова по работе ЗАГСов и МФЦ. Теперь на торжественных церемониях бракосочетания могут присутствовать больше 10 гостей, а в многофункциональные центры можно будет попасть не только по предварительной записи.