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Общество30 декабря 2021 11:42

Движение трамваев закроют по ул. Галактионовской в Самаре до 31 декабря 2024 года

Ограничения связаны со строительством станции метро «Театральная»
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Трамваи не будут ездить по Галактионовской в течение трех лет

Трамваи не будут ездить по Галактионовской в течение трех лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после новогодних праздников закроют движение трамваев по улице Галактионовской. Ограничение будут действовать на участке от Вилоновской до Красноармейской в течение трех лет.

— Движение транспорта ограничивается из-за начала строительства новой станции метрополитена — «Театральная». Срок действия — с 10 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время работ изменится схема движение трамваев №№ 5, 15, 20, 20к и 22. Маршруты № 5, 20, 20к и 22 на проспекте Ленина будут поворачивать на улицу Полевую, затем поедут по Арцыбушевской, Красноармейской а потом либо по Галактионовской, либо по Фрунзе. Маршрут № 15 после улицы Мичурина поедет по улице Полевой, затем по Арцыбушевской, Красноармейской и Фрунзе.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения трамваев / Фото: администрация Самары

Временная схема движения трамваев / Фото: администрация Самары