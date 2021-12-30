Самарские синоптики сообщили, когда похолодает в регионе

Синоптики рассказали о температуре воздуха в январе 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики сообщили о приближающимся похолодании. Из-за циклона распространится влажный воздух.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», с 31 декабря 2021 года до 3 января 2022 года Поволжье ожидает влияние атлантического циклона, распространится теплый и влажный воздух. В регионе неравномерные осадки. Уже 3 января в город начнет поступать холодный воздух, из-за чего температура понизится.

Напомним, что 31 декабря, в канун Нового года, синоптики прогнозировали снег. Днем температура воздуха составит -8…-13 градусов. Ночью могут ударить морозы.