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Общество30 декабря 2021 17:11

Самарские синоптики сообщили, когда похолодает в регионе

Температура воздуха в начале 2022 года снизится
Алена ПРОВКИНА
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Синоптики рассказали о температуре воздуха в январе 2022 года

Синоптики рассказали о температуре воздуха в январе 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики сообщили о приближающимся похолодании. Из-за циклона распространится влажный воздух.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», с 31 декабря 2021 года до 3 января 2022 года Поволжье ожидает влияние атлантического циклона, распространится теплый и влажный воздух. В регионе неравномерные осадки. Уже 3 января в город начнет поступать холодный воздух, из-за чего температура понизится.

Напомним, что 31 декабря, в канун Нового года, синоптики прогнозировали снег. Днем температура воздуха составит -8…-13 градусов. Ночью могут ударить морозы.