Тольяттинцы устроили дискотеку 80-х около потухшей елки 1 января 2022

Елка в парке погасла, но веселье это не остановило. Фото: скриншот с видео

Жители Тольятти весело отметили Новый гол, и потухшая елка никому не испортила настроение. В соцсетях появилось видео, как люди танцуют в парке Комсомольского района. Пост появился в паблике «Комсомольский район рулит» в половине пятого утра 1 января 2022 года. По словам автора поста, елка в парке погасла, но веселье это не остановило.

- Нужно сказать спасибо мужчине на «Оке», который устроил дискотеку 80-х около потухшей елки в парке, - пишет жительница Тольятти в посте с видео.

На видео люди танцуют на улице под ремикс на песню «Видели ночь».

Напомним, массовых гуляний в Самарской области в эту новогоднюю ночь не было, но никто не запрещал людям гулять по улицам и посещать общественные места: парки, площади, скверы и т.д.