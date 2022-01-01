Появились подробности массового «минирования» торговых центров в Самарской области 31 декабря 2021

Правоохранители проверили 114 торговых центров по всей Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности массовой эвакуации из торговых центров Самарской области, которая прошла 31 декабря 2021 года. Сообщалось, что эвакуацию начали из-за сообщения о минировании ТЦ. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, сообщение о минировании и правда было, оно поступило на электронную почту ФСБ.

- Автор сообщения представился владельцем некой группировки, которая заминировала все торговые центры Самары. Неизвестный требовал выкуп – 180 тысяч рублей, иначе грозился взорвать бомбы, - рассказал собеседник.

Правоохранители проверили 114 торговых центров по всей Самарской области, эвакуировали больше 20 тысяч человек, но взрывчатку не обнаружили.