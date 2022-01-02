Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 6:45

В Самарской области ожидается сильный снег 2 января 2022

Объявлен желтый уровень опасности
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре ожидается снегопад

В Самаре ожидается снегопад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 2 января, в воскресенье, ожидается сильный снег, сообщают в региональном МЧС.

Со ссылкой на Приволжское УГМС в МЧС сообщают, что ожидается сильный мокрый снег, объявлен желтый уровень опасности.

При сильном снегопаде советуют оставаться дома и не открывать окна. На улице рекомендуют не подходить близко к деревьям и строениям, откуда может упасть снег, а также не парковать там автомобили.

Если сильный снегопад застал на загородной дороге, то в условиях ограниченной видимости советуют переждать непогоду на обочине, включив «аварийку».

Ранее сообщалось, что с 3 января в Самаре серьезно похолодает.