Ограничения на подъезде к Оренбургу продлены из-за снегопада в Самарской области

В Самарской области из-за сильного снегопада ограничено движение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Продлены ограничения на трассе в районе подъезда к Оренбургу, сообщают в ГИБДД по Самарской области.
Ограничения были введены 2 января, в воскресенье, на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» (км 29+ 115 – км 132+ 565). Ограничения касаются грузового и маршрутного транспорта и будут действовать до 20:00.
Такие меры связаны с погодными условиями в Самарской области. В регионе прогнозируется сильный снегопад, объявлен желтый уровень опасности.
Водителям при неблагоприятных погодных условиях рекомендуют воздержаться от поездок, а если снегопад застал в дороге, то в условиях недостаточно видимости лучше переждать на обочине, включив аварийную сигнализацию.
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