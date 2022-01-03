В Самарской области 3 января 2022 года выявили коронавирус у 231 человека

В регионе продолжают снижаться темпы заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 3 января 2021 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 231 жителя региона. Это на 50 человек меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 200 838.

Темпы выздоровления, наоборот, стремительно растут. Лечение закончили еще 1342 жителя Самарской области. Это третий результат по стране. Количество тех, кто смог победить COVID-19, в шесть раз превысило число заболевших. Всего с начала пандемии в губернии выздоровел 161 451 человек.

Есть и печальные новости. Умерли 18 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. За все время в регионе зафиксировали уже 6 325 летальных случаев.