Жители Самары не поддержали строительство двух асимметричных башен напротив «Вертикали»

Компания предложила построить две необычные высотки на общем стилобате / Фото: ООО "СЗ "Сигма-Строй"

В Самаре прошли публичные слушания по проекту строительства высотного ЖК на месте бывшего ГПЗ-4. Речь идет о площадке на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, напротив ТОЦ «Вертикаль». Горожане не поддержали идею возведения на этом участке двух асимметричных башен.

Всего в слушаниях приняли участие 42 человека. Семеро из них положительно оценили проект. Им понравился необычный внешний вид высоток. А вот 35 жителей города выступили против строительства ЖК. По их мнению, возведение новых домов усугубит обстановку в этом районе. Во-первых, это загрузит кольцо Московского шоссе и улицы Луначарского, где часто образуются пробки. Во-вторых, создаст проблему с парковочными местами. Также самарцы переживают, что увеличится нагрузка на детские сады и школы, где и так не всегда хватает мест. Они предлагают либо вообще не возводить на этом месте высотки, либо значительно снизить их этажность и процент застройки.

Напомним, заявитель — ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй». Компания предложила построить на участке площадью более 10 тысяч кв. м два корпуса, стоящие на общем стилобате. В одной высотке предусмотрены 22 этажа, а во второй — 34. Фирма попросила выдать ей разрешение на снижение числа парковочных мест — 0,7 на одну квартиру. Пока окончательное решение по заявлению не принято.