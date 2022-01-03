В МЧС рассказали о состоянии льда на реках в Самарской области

Процесс образования льда завершился не на всех реках Самарской области Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В МЧС рассказали о ледовой обстановке на водоемах в Самарской области. По данным оперативного ведомства, процесс образования льда там еще не завершен. Выходить на него опасно.

Так, на Волге в районе Тольятти и Сызрани наблюдается ледостав, а у Самары — ледостав и трещины, около Зольного — ледостав с торосами. На реке Сок специалисты фиксируют неполный ледостав, а на реках Самара, Чапаевка и Большой Кинель — ледостав.

Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей не рисковать жизнью и не выходить на неокрепший лед. Они ежедневно выезжают на водоемы и проводят профилактические беседы с рыбаками и детьми. Именно они чаще всего любят проводить время на замерзших реках и озерах.

Напомним, ранее жителям региона запретили приближаться к месту строительства Волжского моста. Причина — рабочие пробили майну вдоль будущего транспортного объекта. Она покрывается шугой, поэтому заметить ее очень сложно.