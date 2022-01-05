В Самаре может появиться респис для паллиативных детей и мобильное приложение для общения родителей и врачей

В декабре в Самарской области открыли первое паллиативное отделение, но это - только начало Фото: Александра БУДАЕВА

30 декабря в Самаре открылось первое в регионе паллиативное отделение. Его на базе больницы имени Середавина оборудовали минздрав Самарской области, благотворительный фонд ЕВИТА, бизнесмены и волонтеры.

- Здесь не только будут оказывать необходимую помощь детям, но и обучать родителей, как правильно ухаживать за ними: как кормить, как обращаться со всеми устройствами и аппаратами, без которых обойтись невозможно, - рассказал основатель фонда ЕВИТА Владимир Аветисян. - И, конечно, мы уже обсуждали дальнейшие шаги – это, в том числе, и создание мобильного приложения, которое позволит родителям общаться с докторами: в любой момент рассказать о своей проблеме и получить совет даже дистанционно.

Паллиативное отделение в больнице имени Середавина рассчитано на 7 человек. При этом в реестре паллиативных (то есть неизлечимо больных) детей в регионе сейчас значится 225 человек. Понятно, что систему оказания паллиативной помощи в регионе нужно развивать дальше.

- У нас есть план открытия еще как минимум двух паллиативных отделений - на базе больницы им.Ивановой и на базе Тольяттинской городской детской клинической больницы, - сообщила исполнительный директор фонда ЕВИТА Ольга Шелест. – А еще есть план по открытию респиса для паллиативных детей.

Респис - это место для круглосуточного или дневного пребывания детей с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Смысл в том, что родители могут на некоторое время отдать ребенка на попечение профессионалов, взять так называемую «социальную передышку».

На данный момент в России работает лишь одно подобное учреждение – его открыли в 2014 году на территории Марфо-Мариинской обители в Москве. Станет ли Самара вторым городом, запустившим подобный проект, покажет время.

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