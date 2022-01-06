В Самаре опубликовали график работы общественного транспорта в ночь на 7 января 2022 года

Рождественские службы пройдут во всех самарских храмах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре опубликовали график работы общественного транспорт в ночь на Рождество, 7 января 2022 года. Как стало известно, автобусы будут ждать верующих около пяти городских храмов, чтобы развезти их по домам.

Транспорт будет ожидать православных самарцев около пяти церквей. Это Петропавловский собор (Буянова, 135а), Покровский кафедральный собор (Ленинская, 75а); Кирилло-Мефодиевский собор (Ново-Садовая, 260), храм Георгия Победоносца (Маяковского, 11) и Софийский собор (Соколова, 1а).

Автобусы к храмам подадут к двум часам ночи- как раз в это время должны закончиться праздничные службы.

Главная Рождественская служба региона, пройдет в Софийском соборе, ее проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Богослужение начнется в 22.00. Власти призывают православных самарцев по возможности воздержаться от посещения храмов и ограничиться онлайн-трансляцией.