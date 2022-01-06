В Самаре молодежный министр Михаил Донец после скандала со стрельбой лишился своего поста

После скандала Михаил Донец лишился поста в молодежном правительстве Самарской области. Фото: соцсети

После скандала молодежный министр Самарской области Михаил Донец лишился своего поста. 6 января 2022 региональные власти утвердили обновленный состав молодежного правительства Самарской области, в котором покрывший себя сомнительной славой юноша отсутствует. Соответствующее постановление опубликовано на сайте обладминистрации.

Михаил Донец занял пост министра труда, занятости и миграционной политики в молодежном правительстве Самарской области в декабре 2021 года. Молодой человек учится в Самарском государственном техническом университете, является членом партии «Единая Россия» и помощником депутата, занимается бизнесом в интернете. В январе он стал фигурантом крупного скандала – разместил в соцсетях несколько провокационных роликов, где хвастался своими доходами, позволял себе сомнительные высказывания, а также стрелял в небо из оружия, напоминающего автомат Калашникова.

В результате на вызывающе поведение молодого «министра» обратили внимание не только блогеры, но и представители властей. У Михаила отобрали удостоверение помощника депутата. А 6 января стало известно, что он лишился и поста в молодежном правительстве. На сайте обладминистрации опубликован список обновленного состава молодежного правительства, в котором фамилия Донец отсутствует. А пост молодежного министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области занял Денис Катков.