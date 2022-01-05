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Общество5 января 2022 13:00

Молодежный министр в Самаре так отметил Новый год, что поставил крест на своей карьере

Он успел похвастаться доходами, пострелять из автомата в воздух и… настроить против себя множество важных людей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Новый год принес молодому человеку славу, правда, она не пошла ему на пользу

Новый год принес молодому человеку славу, правда, она не пошла ему на пользу

Фото: Соцсети

«Патриот круглый год», «кандидат от народа», «эксперт по Wildberries» и «хозяин маркетплейсов» - так характеризует себя в соцсетях Михаил Донец. Он учится в Самарском государственном техническом университете, является членом партии «Единая Россия», а в конце декабря – еще и вступил в молодежное правительство Самарской области, где занял пост молодежного министра труда, занятости и миграционной политики.

В соцсетях он с гордостью выставлял фотографии с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, делился опытом развития бизнеса, обещал всерьез подойти к проблемам трудовой миграции и ее влияния на колебание зарплат в регионе… В общем, перспективы впереди у него были самые радужные.

Крест на них поставили публикации, которые Михаил выложил в соцсети совсем недавно.

В декабре Михаил вступил в молодежное правительство Самарской области

В декабре Михаил вступил в молодежное правительство Самарской области

Фото: Соцсети

Возможно, по отдельности они бы и подмочили его репутацию, вызвав недовольство у отдельных групп населения, но вместе эти посты просто «взорвали» интернет, обрушив на Михаила праведный гнев как обычных людей, так и сильных мира сего.

«Честно говоря, вас так много, что думаю нанять личную помощницу, самарские, покидайте моделей в личные сообщения, вечером проведу кастинг», - гласит одна из его сториз в Instagram.

«Тут мне 15, уже тогда хотел делать бабки, правда, моя бабка не одобряла. Зато у меня есть бабки, как думаете, мне есть дело до хейтеров?», - пишет Михаил в другой сториз, где выкладывает фото автомобиля марки Bentley и себя самого с кучей денег в руках. И все это – под трек Kush Lovers про 20 тысяч на запястье.

Публикации Михаила просто «взорвали» интернет. Фото: vorontsova63ru

Публикации Михаила просто «взорвали» интернет. Фото: vorontsova63ru

«Вишенкой на торте» стало короткое видео, на котором Михаил возле жилого дома стреляет в воздух из чего-то, что весьма напоминает автомат и не очень четко, но от души кричит «С Новым годом!». Злые языки поговаривают, что до этого «министр» еще кутил по развлекательным заведениям города и распевал нецензурные песни, но утверждать этого с уверенностью мы не можем.

Как бы то ни было, вскоре после этих публикаций Михаил стал знаменитостью. На его поведение обратили внимание блогеры (в частности, фото и видео его похождений выложила у себя в Telegram-канале Алена Воронцова), а следом – и депутаты. Тем более, оказалось, что Михаил Донец имеет «корочки» помощника депутата.

Пару дней интернет бурно осуждал похождения молодого человека, а 3 января в соцсетях Александр Хинштейн фактически сообщил о крахе карьеры Михаила:

- Моя позиция неизменна: Олеся Дворцова (депутат думы Самары, помощник Хинштейна. Прим.автора) отобрала сегодня удостоверение помощника у молодого человека, позволившего эту выходку. Надеюсь, из состава молодёжного правительства он также будет выведен.

В соцсетях Михаил с гордостью выставлял фотографии с депутатом Госдумы Александром Хинштейном

В соцсетях Михаил с гордостью выставлял фотографии с депутатом Госдумы Александром Хинштейном

Фото: Соцсети

Каких-либо официальных заявлений на сайте или в аккаунтах молодежного правительства Самарской области в соцсетях пока не последовало.

Что касается стрельбы из чего-то, подозрительно напоминающего автомат, то этим инцидентом, казалось бы, должна заинтересоваться полиция. Однако в облМВД на вопрос о том, проводится ли какая-то проверка, корреспонденту «КП-Самара» 5 января ответили весьма кратко: «Выясняем».

Сам Михаил Донец от комментариев воздержался.

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