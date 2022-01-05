Молодежный министр в Самаре так отметил Новый год, что поставил крест на своей карьере

Новый год принес молодому человеку славу, правда, она не пошла ему на пользу Фото: Соцсети

«Патриот круглый год», «кандидат от народа», «эксперт по Wildberries» и «хозяин маркетплейсов» - так характеризует себя в соцсетях Михаил Донец. Он учится в Самарском государственном техническом университете, является членом партии «Единая Россия», а в конце декабря – еще и вступил в молодежное правительство Самарской области, где занял пост молодежного министра труда, занятости и миграционной политики.

В соцсетях он с гордостью выставлял фотографии с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, делился опытом развития бизнеса, обещал всерьез подойти к проблемам трудовой миграции и ее влияния на колебание зарплат в регионе… В общем, перспективы впереди у него были самые радужные.

Крест на них поставили публикации, которые Михаил выложил в соцсети совсем недавно.

В декабре Михаил вступил в молодежное правительство Самарской области Фото: Соцсети

Возможно, по отдельности они бы и подмочили его репутацию, вызвав недовольство у отдельных групп населения, но вместе эти посты просто «взорвали» интернет, обрушив на Михаила праведный гнев как обычных людей, так и сильных мира сего.

«Честно говоря, вас так много, что думаю нанять личную помощницу, самарские, покидайте моделей в личные сообщения, вечером проведу кастинг», - гласит одна из его сториз в Instagram.

«Тут мне 15, уже тогда хотел делать бабки, правда, моя бабка не одобряла. Зато у меня есть бабки, как думаете, мне есть дело до хейтеров?», - пишет Михаил в другой сториз, где выкладывает фото автомобиля марки Bentley и себя самого с кучей денег в руках. И все это – под трек Kush Lovers про 20 тысяч на запястье.

Публикации Михаила просто «взорвали» интернет. Фото: vorontsova63ru

«Вишенкой на торте» стало короткое видео, на котором Михаил возле жилого дома стреляет в воздух из чего-то, что весьма напоминает автомат и не очень четко, но от души кричит «С Новым годом!». Злые языки поговаривают, что до этого «министр» еще кутил по развлекательным заведениям города и распевал нецензурные песни, но утверждать этого с уверенностью мы не можем.

Как бы то ни было, вскоре после этих публикаций Михаил стал знаменитостью. На его поведение обратили внимание блогеры (в частности, фото и видео его похождений выложила у себя в Telegram-канале Алена Воронцова), а следом – и депутаты. Тем более, оказалось, что Михаил Донец имеет «корочки» помощника депутата.

Пару дней интернет бурно осуждал похождения молодого человека, а 3 января в соцсетях Александр Хинштейн фактически сообщил о крахе карьеры Михаила:

- Моя позиция неизменна: Олеся Дворцова (депутат думы Самары, помощник Хинштейна. Прим.автора) отобрала сегодня удостоверение помощника у молодого человека, позволившего эту выходку. Надеюсь, из состава молодёжного правительства он также будет выведен.

В соцсетях Михаил с гордостью выставлял фотографии с депутатом Госдумы Александром Хинштейном Фото: Соцсети

Каких-либо официальных заявлений на сайте или в аккаунтах молодежного правительства Самарской области в соцсетях пока не последовало.

Что касается стрельбы из чего-то, подозрительно напоминающего автомат, то этим инцидентом, казалось бы, должна заинтересоваться полиция. Однако в облМВД на вопрос о том, проводится ли какая-то проверка, корреспонденту «КП-Самара» 5 января ответили весьма кратко: «Выясняем».

Сам Михаил Донец от комментариев воздержался.

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