В Самаре в зону деформации из-за строительства метро попадают 90 домов

Вот такой будет станция

В Самаре проведут обследование 90 зданий, которые попадают в зону строительства станции метро "Театральная" и тоннеля для нее. Речь идет о зоне возможных деформаций из-за строительства. На улицах Самарской, Чкалова, Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Ульяновской проверят конструкции домов в этой зоне. Все дело в том, что они могут деформироваться из-за работ и нужно понять, насколько большой проблемой это станет.

Список домов приводится в конкурсной документации на строительство метро, которая опубликована на сайте министерства строительства. Все обследования должны провести в ближайшее время, еще до старта строительства.

Решение о строительстве новой станции метро приняли в 2021 году. Федеральные власти одобрили Самаре инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей. Конкурсную документацию уже разработали, приступить к реализации проекта намерены уже в 2022 году. Раньше в планах было строительство станции метро "Самарская", но теперь это посчитали нецелесообразным. Новая станция расположится около театра Оперы и балета, вестибюли будут вести в скверы на площади Куйбышева.

Для строительства метро с улицы Галактионовская уберут трамваи. Вот какой будет новая станция.