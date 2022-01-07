В мэрии Орска помогают самарцам вернуться домой из закрытого для полетов Казахстана

Пассажирам пришлось сидеть в самолете

В мэрии Орска сообщили, что делают все возможное для того, чтобы вернуть домой застрявших в столице Казахстана туристов. Жительница Самары с молодым человеком оказались пленниками Алма-Аты вместе с более чем 100 пассажирами самолета, который не смог вылететь в Россию 5 января 2021 года. В течение 15 часов девушка находилась в самолете, затем всех развезли по гостиницам, но оплатили только сутки. В итоге россияне остались без еды, денег в зданиях, под окнами которых стреляли.

На ситуацию отреагировали в мэрии Орска, откуда родом девушка Елена Серко. Глава города рассказал, что и администрация, и правительство области постоянно находятся на связи с консулом.

- При поддержке членов казахских диаспор Оренбуржья налажен контакт с обычными гражданами Алма-Аты, готовыми прийти на помощь нашим землякам, - рассказал он на страничке в своем инстаграме.

Также он сообщил, что сейчас консульство объясняет: аэропорт взяли под контроль миротворцы. А значит, скоро наши земляки смогут вернуться домой.